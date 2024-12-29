Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Андрей Котов умер в СИЗО
Директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов найден мертвым в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Котова обвиняли в организации ЛГБТ-туров (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).
«Котов найден мертвым. Предварительно, причина смерти – самоубийство. По данному факту проводится проверка», – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В отношении Котова расследовалось уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Головинский суд Москвы 2 декабря арестовал директора турфирмы «Мен тревел» по обвинению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества, писал ТАСС. Мужчину заключили под стражу до 28 января. По данным агентства, защита Котова настаивала, что у следствия нет достаточных доказательств для его ареста, а в деле нет подтверждений, что обвиняемый организовывал туры для представителей ЛГБТ-движения.