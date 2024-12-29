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Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Андрей Котов умер в СИЗО

Ведомости

Директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов найден мертвым в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы. Котова обвиняли в организации ЛГБТ-туров (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

«Котов найден мертвым. Предварительно, причина смерти – самоубийство. По данному факту проводится проверка», – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Котова расследовалось уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Головинский суд Москвы 2 декабря арестовал директора турфирмы «Мен тревел» по обвинению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества, писал ТАСС. Мужчину заключили под стражу до 28 января. По данным агентства, защита Котова настаивала, что у следствия нет достаточных доказательств для его ареста, а в деле нет подтверждений, что обвиняемый организовывал туры для представителей ЛГБТ-движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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