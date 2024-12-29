Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Андрей Котов умер в СИЗО

В отношении Котова расследовалось уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Головинский суд Москвы 2 декабря арестовал директора турфирмы «Мен тревел» по обвинению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества, писал ТАСС. Мужчину заключили под стражу до 28 января. По данным агентства, защита Котова настаивала, что у следствия нет достаточных доказательств для его ареста, а в деле нет подтверждений, что обвиняемый организовывал туры для представителей ЛГБТ-движения.