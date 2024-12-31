МВД: 180 млн рублей стали самой крупной переведенной мошенникам суммой
Размер одной из крупнейших сумм, переведенных в России физлицом на счета мошенников в этом году, составил около 180 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
«В текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 млн руб.», – рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что статистика ущерба по каждому мошенническому случаю не ведется. Злоумышленники также стали, отметили в ведомстве, вовлекать жертв в продажу имущества, а также оформление кредитов и займов в МФО.
29 декабря в МВД говорили, что мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана пользователей. В рамках этой схемы злоумышленник рассказывает по телефону о возможности получить социальные выплаты или другую финансовую выгоду и предлагает проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуги», ЦБ или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователю якобы для верификации в качестве клиента нужно приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и подождать. За это время происходит считывание данных карты и их передача.
В МТС в тот же день предупредили о новой мошеннической схеме с предложением продлить услуги связи. В ходе звонка мошенник представляется сотрудником сотового оператора, спрашивает о недовольстве пользователя работой приложения и выясняет, используется ли оно, после чего сообщает о необходимости продлить договор использования номера телефона. Затем злоумышленник уточняет, что не имеет права узнавать личные данные, и предлагает перевести жертву якобы на голосового помощника. В ходе разговора с поддельным голосовым помощником пользователь называет собственные данные, что приводит к финансовым махинациям и потере доступа.