МВД: 180 млн рублей стали самой крупной переведенной мошенникам суммой

29 декабря в МВД говорили, что мошенники начали использовать новую версию банковского «трояна» NGate для обмана пользователей. В рамках этой схемы злоумышленник рассказывает по телефону о возможности получить социальные выплаты или другую финансовую выгоду и предлагает проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный файл, замаскированный под приложение портала «Госуслуги», ЦБ или одного из популярных банков. После запуска приложения пользователю якобы для верификации в качестве клиента нужно приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести PIN-код и подождать. За это время происходит считывание данных карты и их передача.