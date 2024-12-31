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Троих пострадавших при авиакатастрофе под Актау россиян выписали из больниц

Ведомости

Трое человека, пострадавшие при крушении пассажирского самолета под Актау (Казахстан), выписаны из больниц, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, – в состоянии средней тяжести», – сказал он (цитата по ТАСС).

Крушение Embraer E190, следовавшего из Баку в Грозный, произошло 25 декабря возле казахстанского города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. По его словам, факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уголовные дела также возбудили в Азербайджане и Казахстане. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что предварительные данные расследования крушения Embraer представят через 30 дней. В Казахстане объявляли, что направят черные ящики самолета в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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