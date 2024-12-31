Троих пострадавших при авиакатастрофе под Актау россиян выписали из больниц
Трое человека, пострадавшие при крушении пассажирского самолета под Актау (Казахстан), выписаны из больниц, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, – в состоянии средней тяжести», – сказал он (цитата по ТАСС).
Крушение Embraer E190, следовавшего из Баку в Грозный, произошло 25 декабря возле казахстанского города Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
Президент РФ Владимир Путин 28 декабря принес извинения своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Позже Алиев заявил, что Embraer E190 потерпел крушение в результате обстрела с земли. По его словам, факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уголовные дела также возбудили в Азербайджане и Казахстане. Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что предварительные данные расследования крушения Embraer представят через 30 дней. В Казахстане объявляли, что направят черные ящики самолета в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA).