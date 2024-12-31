Троих пострадавших при авиакатастрофе под Актау россиян выписали из больниц

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, – в состоянии средней тяжести», – сказал он (цитата по ТАСС).