Казахстан направит черные ящики самолета Embraer в бразильский центр CENIPA

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет потерпел крушение в результате обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление. Алиев уточнил, что сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, так как «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом воздушное судно сбили случайно, речь о совершении умышленного теракта не идет, указал президент Азербайджана.