Казахстан направит черные ящики самолета Embraer в бразильский центр CENIPA
Казахстан направит черные ящики пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Об этом сообщается на сайте минтранса республики.
«Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии», – сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания. Вопрос находится на личном контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
25 декабря вблизи казахстанского города Актау разбился самолет Embraer E190, следовавший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Уголовные дела также возбудили в Азербайджане и Казахстане.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет потерпел крушение в результате обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне возле Грозного и практически потерял управление. Алиев уточнил, что сначала самолет привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, так как «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом воздушное судно сбили случайно, речь о совершении умышленного теракта не идет, указал президент Азербайджана.
28 декабря президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Путин отметил, что в момент посадки в Грозном регион подвергся атаке украинских дронов, а российские средства ПВО отражали эти нападения.