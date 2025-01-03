Росавиация допустила к эксплуатации вертолеты «Ансат» после проверки
Росавиация завершила проверку летной годности 38 вертолетов «Ансат», находящихся в парке Национальной службы санитарной авиации (НССА), после инцидента в Нижегородской области. Все воздушные суда признаны пригодными к эксплуатации, сообщает ТАСС со ссылкой на НССА.
В ходе проверки специалисты «Вертолетов России» и Казанского вертолетного завода провели комплекс сервисных и инспекционных мероприятий. Проверки затронули как эксплуатируемые, так и находящиеся на хранении и производстве вертолеты.
Решение о проверке было принято после жесткой посадки «Ансата» в октябре в Нижегородской области, где пострадали пять человек. Причиной аварии стало разрушение хвостового редуктора и повреждение элементов рулевого винта.