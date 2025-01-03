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В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей

Ведомости

На автодороге Астана – Петропавловск произошла массовая авария с участием 95 автомобилей, говорится в Telegram-канале «КазАвтоЖол».

По данным оператора, предварительно, причиной автокатастрофы стало несоблюдение автомобилистами скоростного режима и безопасной дистанции. Авария случилась в 13:28 (11:28 мск) на 153-м км трассы в районе села Жанаталап.

На месте работают полицейские, специалисты «КазАвтоЖола», 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и два трактора. Одна полоса очищена для движения, исправные автомобили продолжили путь. Движение на участке ограничено.

Из 95 попавших в ДТП машин извлечены 10 автомобилей, 30 транспортных средств покинули место аварии своим ходом.

21 декабря в Антраците Луганской народной республики случилось ДТП с автобусом и автомобилем, погибли семь человек. Авария произошла на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. Среди погибших – оба водителя транспортных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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