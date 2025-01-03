В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей

21 декабря в Антраците Луганской народной республики случилось ДТП с автобусом и автомобилем, погибли семь человек. Авария произошла на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. Среди погибших – оба водителя транспортных средств.