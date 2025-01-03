В Казахстане произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей
На автодороге Астана – Петропавловск произошла массовая авария с участием 95 автомобилей, говорится в Telegram-канале «КазАвтоЖол».
По данным оператора, предварительно, причиной автокатастрофы стало несоблюдение автомобилистами скоростного режима и безопасной дистанции. Авария случилась в 13:28 (11:28 мск) на 153-м км трассы в районе села Жанаталап.
На месте работают полицейские, специалисты «КазАвтоЖола», 22 комбинированные дорожные машины (КДМ) и два трактора. Одна полоса очищена для движения, исправные автомобили продолжили путь. Движение на участке ограничено.
Из 95 попавших в ДТП машин извлечены 10 автомобилей, 30 транспортных средств покинули место аварии своим ходом.
21 декабря в Антраците Луганской народной республики случилось ДТП с автобусом и автомобилем, погибли семь человек. Авария произошла на трассе Должанский – Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. Среди погибших – оба водителя транспортных средств.