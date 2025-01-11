В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Аэропорты Саратова и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничительные меры на полеты в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены с 13:40 мск и воздушной гавани Самара (Курумоч) c 14:00 мск. Временные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов.
Кореняко также заявил о снятии ограничений на полеты в аэропорту Саратова (Гагарин). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 14:30 мск. За время их действия посадку на запасных аэродромах совершили два самолета, выполнявших рейсы в Саратов. Ограничения были введены утром 11 января.
11 января ограничения также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани возобновили работу в 08:30 мск. В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань лайнера.