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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорты Саратова и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничительные меры на полеты в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) введены с 13:40 мск и воздушной гавани Самара (Курумоч) c 14:00 мск. Временные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов.

Кореняко также заявил о снятии ограничений на полеты в аэропорту Саратова (Гагарин). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 14:30 мск. За время их действия посадку на запасных аэродромах совершили два самолета, выполнявших рейсы в Саратов. Ограничения были введены утром 11 января.

11 января ограничения также вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Воздушные гавани возобновили работу в 08:30 мск. В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань лайнера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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