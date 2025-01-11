В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Кореняко также заявил о снятии ограничений на полеты в аэропорту Саратова (Гагарин). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 14:30 мск. За время их действия посадку на запасных аэродромах совершили два самолета, выполнявших рейсы в Саратов. Ограничения были введены утром 11 января.