Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей

Сотрудники ведомства в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции нефтепродуктами и предупреждения населения провели ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах. В Керчи взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе – черноморской хамсы, выброшенной на берег по неизвестным причинам. Кроме того, взяты пробы ставриды и хамсы свежемороженой, выловленной в море судами. В Херсонской области взяты пробы камбалы из Азовского моря. Пробы будут направлены в лаборатории.