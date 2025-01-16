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Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей

Ведомости

Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Сотрудники ведомства в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции нефтепродуктами и предупреждения населения провели ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах. В Керчи взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе – черноморской хамсы, выброшенной на берег по неизвестным причинам. Кроме того, взяты пробы ставриды и хамсы свежемороженой, выловленной в море судами. В Херсонской области взяты пробы камбалы из Азовского моря. Пробы будут направлены в лаборатории.

16 января представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство вводит усиленный контроль за содержанием потенциально опасных веществ в Черном море для оценки безопасности рыбы и морепродуктов. В зоне ЧС специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Сотрудники Роспотребнадзора также исследуют песок после проведения работ по очистке от мазута. В целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения проводится отбор проб морской воды, воздуха и почвы.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что после их крушения и разлива топлива на дне Черного моря может оставаться примерно 5000 т мазута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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