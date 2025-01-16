Россельхознадзор взял пробы рыбы из Черного и Азовского морей
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Сотрудники ведомства в целях мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции нефтепродуктами и предупреждения населения провели ряд мероприятий по взятию проб в подведомственных регионах. В Керчи взяты пробы замороженной тюльки и охлажденного пеленгаса, выловленных в Азовском море. В Севастополе – черноморской хамсы, выброшенной на берег по неизвестным причинам. Кроме того, взяты пробы ставриды и хамсы свежемороженой, выловленной в море судами. В Херсонской области взяты пробы камбалы из Азовского моря. Пробы будут направлены в лаборатории.
16 января представитель Роспотребнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство вводит усиленный контроль за содержанием потенциально опасных веществ в Черном море для оценки безопасности рыбы и морепродуктов. В зоне ЧС специалисты ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды. Сотрудники Роспотребнадзора также исследуют песок после проведения работ по очистке от мазута. В целях оценки потенциального воздействия на здоровье населения проводится отбор проб морской воды, воздуха и почвы.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что после их крушения и разлива топлива на дне Черного моря может оставаться примерно 5000 т мазута.