«Транснефть» отправила повторный иск к Cisco

Прошлый иск «Транснефти» был оставлен без движения, позже его вернули к заявителю, поскольку суд постановил, что он был подан с нарушением требований: к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Судом отмечалось, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. «Транснефть» оспорила решение суда и направила иск на новое рассмотрение.