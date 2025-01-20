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«Транснефть» отправила повторный иск к Cisco

Ведомости

Публичное акционерное общество «Транснефть» направило повторный иск к американскому производителю программного обеспечения Cisco Systems и обществу с ограниченной ответственностью «Сиско Солюшенз» о взыскании 56 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Взыскание подразумевает сумму убытков, выразившихся в досрочном одностороннем прекращении предоплаченных услуг технической поддержки лицензий в соответствии со ст. 15 и 393 ГК РФ.

Прошлый иск «Транснефти» был оставлен без движения, позже его вернули к заявителю, поскольку суд постановил, что он был подан с нарушением требований: к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Судом отмечалось, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. «Транснефть» оспорила решение суда и направила иск на новое рассмотрение.

Суд установил, что одновременно с подачей иска, 6 сентября в адрес Cisco Systems, Inc. была направлена претензия, срок рассмотрения которой составлял до 7 октября включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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