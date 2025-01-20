«Транснефть» отправила повторный иск к Cisco
Публичное акционерное общество «Транснефть» направило повторный иск к американскому производителю программного обеспечения Cisco Systems и обществу с ограниченной ответственностью «Сиско Солюшенз» о взыскании 56 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Взыскание подразумевает сумму убытков, выразившихся в досрочном одностороннем прекращении предоплаченных услуг технической поддержки лицензий в соответствии со ст. 15 и 393 ГК РФ.
Прошлый иск «Транснефти» был оставлен без движения, позже его вернули к заявителю, поскольку суд постановил, что он был подан с нарушением требований: к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка. Судом отмечалось, что к заявленным требованиям должны быть применены меры по досудебному урегулированию спора. «Транснефть» оспорила решение суда и направила иск на новое рассмотрение.
Суд установил, что одновременно с подачей иска, 6 сентября в адрес Cisco Systems, Inc. была направлена претензия, срок рассмотрения которой составлял до 7 октября включительно.