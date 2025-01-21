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Оперштаб: с «Волгонефти-239» перекачено около 10% мазута

Ведомости

По итогам работ по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239» на 20 января было вывезено около 150 т нефтепродуктов, что составляет порядка 10% от общего объема, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что для откачки мазута было использовано шесть битумовозов. Мазут перекачивают в железнодорожные цистерны, чтобы в дальнейшем отправить его по железной дороге на утилизацию. Уже было совершено 12 рейсов.

Оперативный штаб напомнил, что работы ведутся круглосуточно.

15 декабря 2024 г. в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута и впоследствии – экологической катастрофе. В загрязненных районах введен режим ЧС. Известно о гибели дельфинов и птиц, проживающих на территории происшествия.

Пятна мазута до сих продолжают находить у побережья Краснодарского края и Крыма. 20 января после шторма в Анапе на 24 участках береговой линии были обнаружены незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Они убираются в первую очередь. 20 января также были обнаружены новые выбросы мазута в районе от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района Краснодарского края.

По информации на 20 января с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае очистили 285 км береговой линии и собрали более 169 500 т загрязненного грунта. В Крыму собрано более 482 т загрязненного грунта и очищено свыше 181 км. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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