Оперштаб: с «Волгонефти-239» перекачено около 10% мазута

Пятна мазута до сих продолжают находить у побережья Краснодарского края и Крыма. 20 января после шторма в Анапе на 24 участках береговой линии были обнаружены незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Они убираются в первую очередь. 20 января также были обнаружены новые выбросы мазута в районе от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района Краснодарского края.