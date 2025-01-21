Оперштаб: с «Волгонефти-239» перекачено около 10% мазута
По итогам работ по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239» на 20 января было вывезено около 150 т нефтепродуктов, что составляет порядка 10% от общего объема, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
В сообщении сказано, что для откачки мазута было использовано шесть битумовозов. Мазут перекачивают в железнодорожные цистерны, чтобы в дальнейшем отправить его по железной дороге на утилизацию. Уже было совершено 12 рейсов.
Оперативный штаб напомнил, что работы ведутся круглосуточно.
15 декабря 2024 г. в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к разливу мазута и впоследствии – экологической катастрофе. В загрязненных районах введен режим ЧС. Известно о гибели дельфинов и птиц, проживающих на территории происшествия.
Пятна мазута до сих продолжают находить у побережья Краснодарского края и Крыма. 20 января после шторма в Анапе на 24 участках береговой линии были обнаружены незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Они убираются в первую очередь. 20 января также были обнаружены новые выбросы мазута в районе от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района Краснодарского края.
По информации на 20 января с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае очистили 285 км береговой линии и собрали более 169 500 т загрязненного грунта. В Крыму собрано более 482 т загрязненного грунта и очищено свыше 181 км.