Правительство проработает вопрос увеличения размера маткапитала

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Она действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты перечислялись за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали проводить и за первенца. С апреля 2020 г. сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка.