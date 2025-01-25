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Правительство проработает вопрос увеличения размера маткапитала

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Семья» проработать увеличение размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Список поручений президента размещен на сайте Кремля.

Проработать и представить предложения о совершенствовании действующей программы маткапитала необходимо до 1 декабря 2025 г.

23 января министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля в России максимальный размер маткапитала на второго ребенка составит 912 162,09 руб. Он вырастет на 9,5% по уровню фактической инфляции, или почти на 80 000 руб.

Кроме того, сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 000 руб. до 690 266,95 руб. При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 000 руб. Если материнский капитал при появлении первенца не оформлялся, при рождении второго ребенка семья может рассчитывать на 912 162,09 руб.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Она действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты перечислялись за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали проводить и за первенца. С апреля 2020 г. сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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