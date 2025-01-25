Правительство проработает вопрос увеличения размера маткапитала
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Семья» проработать увеличение размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Список поручений президента размещен на сайте Кремля.
Проработать и представить предложения о совершенствовании действующей программы маткапитала необходимо до 1 декабря 2025 г.
23 января министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля в России максимальный размер маткапитала на второго ребенка составит 912 162,09 руб. Он вырастет на 9,5% по уровню фактической инфляции, или почти на 80 000 руб.
Кроме того, сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 000 руб. до 690 266,95 руб. При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 000 руб. Если материнский капитал при появлении первенца не оформлялся, при рождении второго ребенка семья может рассчитывать на 912 162,09 руб.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Она действует с 1 января 2007 г. Изначально выплаты перечислялись за рождение второго ребенка и последующих детей, но с 2020 г. их стали проводить и за первенца. С апреля 2020 г. сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка.