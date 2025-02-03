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При побеге из тюрьмы в Конго погибли около 170 заключенных и их детей

Ведомости

В Конго в городе Гома во время массового побега из центральной тюрьмы погибли около 170 заключенных, сообщает конголезская радиостанция Okapi со ссылкой на источники.

Массовый побег произошел на фоне столкновений на улицах между армией и повстанцами группировки «Движение 23 марта» (М23). Воспользовавшись наступлением повстанцев, заключенные организовали побег – они подожгли большую часть тюрьмы. Из-за пожара погибли по меньшей мере 141 женщина-заключенная и 28 детей, которые сопровождали матерей в заключении.

По информации радиостанции, некоторые заключенные были застрелены, когда надзиратели пытались сдержать побег.

Спустя неделю после происшествия тюрьма опустела – внутри не осталось ни одного заключенного, а охранники покинули помещение. В ходе поджога большая часть тюрьмы была сожжена дотла, оставшиеся части были разграблены.

До инцидента в тюрьме содержались около 4400 заключенных.

27 января повстанцы, поддерживаемые Руандой, взяли под контроль Гому. М23 сообщила о захвате города в заявлении, которое было опубликовано за несколько минут до истечения срока, в течение которого конголезская армия должна была сложить оружие.

Представитель правительства Конго Патрик Муяйя выступил с заявлением в видео, опубликованном на X, где заявил, что страна «находится в состоянии войны и ситуация меняется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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