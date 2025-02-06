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Путин призвал молодых ученых создать продукты, превосходящие зарубежные аналоги

Ведомости

Глава российского государства Владимир Путин обратился к лауреатам премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 г. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях», – сказал Путин.

Он добавил, что России нужны открытия и изобретения, которые позволят достичь национальных целей развития.

Премия президента присуждается с 2008 г. за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. С 2019 г. ее размер составляет 5 млн руб.

По итогам прошлого года премий были удостоены четверо россиян - профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины Елена Корочкина, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и старший научный сотрудник этой лаборатории Кирилл Мартинсон, а также ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Наталья Черкашина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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