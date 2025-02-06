Путин призвал молодых ученых создать продукты, превосходящие зарубежные аналоги
Глава российского государства Владимир Путин обратился к лауреатам премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 г. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях», – сказал Путин.
Он добавил, что России нужны открытия и изобретения, которые позволят достичь национальных целей развития.
Премия президента присуждается с 2008 г. за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. С 2019 г. ее размер составляет 5 млн руб.
По итогам прошлого года премий были удостоены четверо россиян - профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского госуниверситета ветеринарной медицины Елена Корочкина, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и старший научный сотрудник этой лаборатории Кирилл Мартинсон, а также ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова Наталья Черкашина.