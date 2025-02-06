Путин призвал молодых ученых создать продукты, превосходящие зарубежные аналоги

Премия президента присуждается с 2008 г. за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. С 2019 г. ее размер составляет 5 млн руб.