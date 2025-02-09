Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Стриженов родился 10 августа 1929 г. в Благовещенске Амурской области. В 1949 г. окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища (сейчас Театральный художественно-технический колледж), а в 1953 г. – Театральное училище имени Бориса Щукина. С 1966 по 1976 г. был актером Московского художественного академического театра СССР имени Михаила Горького. Участвовал в постановках «Мария Стюарт», «Без вины виноватые», «Три сестры», «Чайка». Снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Сорок первый», «Пиковая дама», «Юность Петра» и др.