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Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Ведомости

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его помощницу.

Причину смерти собеседница агентства не назвала.

7 февраля Telegram-канал Shot писал, что Стриженов был госпитализирован с ишемическим инсультом. Жена актера Лионелла Стриженова сообщила ТАСС, что ее супруг проходил в больнице плановое обследование и чувствует себя нормально.

Стриженов родился 10 августа 1929 г. в Благовещенске Амурской области. В 1949 г. окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища (сейчас Театральный художественно-технический колледж), а в 1953 г. – Театральное училище имени Бориса Щукина. С 1966 по 1976 г. был актером Московского художественного академического театра СССР имени Михаила Горького. Участвовал в постановках «Мария Стюарт», «Без вины виноватые», «Три сестры», «Чайка». Снимался в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Сорок первый», «Пиковая дама», «Юность Петра» и др.

Стриженов – народный артист СССР (1988). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (1999, 2004).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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