Научный руководитель Института США и Канады Рогов скончался на 77-м году жизни

Рогов с 1995 по 2015 г. занимал пост директора ИСКРАН, а с 2011 г. был членом Российского совета по международным делам. Также он входил в состав Экономического совета при правительстве Российской Федерации и научных советов при Министерстве иностранных дел, Совете безопасности и Совете Федерации.