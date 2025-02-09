Научный руководитель Института США и Канады Рогов скончался на 77-м году жизни
Американист и научный руководитель Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни, передает ТАСС.
«К сожалению, ушел из жизни [Сергей Михайлович] Рогов», – рассказали агентству в институте.
Рогов с 1995 по 2015 г. занимал пост директора ИСКРАН, а с 2011 г. был членом Российского совета по международным делам. Также он входил в состав Экономического совета при правительстве Российской Федерации и научных советов при Министерстве иностранных дел, Совете безопасности и Совете Федерации.
Рогов – автор более 300 статей и 16 монографий, посвященных вопросам российско-американских отношений, военным аспектам внешней политики и проблемам национальной безопасности.