СК попросил продлить арест фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова

16 января Басманный суд Москвы арестовал Точиева на месяц. Он проходит по по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). В тот же день суд арестовал на месяц предполагаемого сообщника – Падиева, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, они вдвоем по указанию куратора сняли для подозреваемого в убийстве Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонова задержали 18 декабря, суд арестовал его на следующий день до 17 февраля.