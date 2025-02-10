СК попросил продлить арест фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова
Следственный комитет (СК) России попросил продлить срок ареста трех фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы.
Собеседник агентства рассказал о поступлении в суд ходатайства о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву меры пресечения в виде содержания под стражей. Его рассмотрение назначено на 13 февраля 2025 г.
Убийство Кириллова произошло 17 декабря 2024 г. Взрыв прогремел на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник.
16 января Басманный суд Москвы арестовал Точиева на месяц. Он проходит по по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). В тот же день суд арестовал на месяц предполагаемого сообщника – Падиева, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, они вдвоем по указанию куратора сняли для подозреваемого в убийстве Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонова задержали 18 декабря, суд арестовал его на следующий день до 17 февраля.