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Верификацию электросамокатов через «Госуслуги» могут ввести по всей стране

Ведомости

Если пилотный проект по подтверждению личности при аренде электросамокатов в Москве покажет свою эффективность, систему верификации через «Госуслуги» могут распространить на всю Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина, соавтора законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами.

По его мнению, новый подход поможет исключить анонимное использование самокатов, сократить число нарушений и усилить контроль за пользователями. Однако прежде чем внедрять систему в регионах, необходимо оценить техническую готовность операторов и проработать детали совместно с представителями отрасли, местными властями и экспертами в сфере безопасности дорожного движения.

Как уточнили в Департаменте транспорта Москвы, с нового сезона проката электросамокаты можно будет арендовать только после подтверждения личности на mos.ru, для чего потребуется полная учетная запись. Эта мера направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к сервису.

13 сентября 2024 г. Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет. Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре. Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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