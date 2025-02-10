Верификацию электросамокатов через «Госуслуги» могут ввести по всей стране

13 сентября 2024 г. Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет. Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре. Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.