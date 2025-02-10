Верификацию электросамокатов через «Госуслуги» могут ввести по всей стране
Если пилотный проект по подтверждению личности при аренде электросамокатов в Москве покажет свою эффективность, систему верификации через «Госуслуги» могут распространить на всю Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора Артема Шейкина, соавтора законопроекта о штрафах за нарушения при управлении электросамокатами.
По его мнению, новый подход поможет исключить анонимное использование самокатов, сократить число нарушений и усилить контроль за пользователями. Однако прежде чем внедрять систему в регионах, необходимо оценить техническую готовность операторов и проработать детали совместно с представителями отрасли, местными властями и экспертами в сфере безопасности дорожного движения.
Как уточнили в Департаменте транспорта Москвы, с нового сезона проката электросамокаты можно будет арендовать только после подтверждения личности на mos.ru, для чего потребуется полная учетная запись. Эта мера направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к сервису.
13 сентября 2024 г. Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет. Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре. Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.