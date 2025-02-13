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Суд Москвы продлил арест двум обвиняемым в убийстве генерала Кириллова

Ведомости

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил срок содержания под стражей Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты дела будут содержаться под стражей до 17 мая 2025 г.

Убийство Кириллова произошло 17 декабря 2024 г. Взрыв прозвучал на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник.

Басманный суд Москвы 16 января арестовал Точиева на месяц. Он проходит по по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Суд также арестовал на месяц предполагаемого сообщника – Падиева, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, они вдвоем по указанию куратора сняли для подозреваемого в убийстве Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонов был задержан 18 декабря, суд арестовал его до 17 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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