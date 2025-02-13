Суд Москвы продлил арест двум обвиняемым в убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил срок содержания под стражей Батухана Точиева и Рамазана Падиева, обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.
Фигуранты дела будут содержаться под стражей до 17 мая 2025 г.
Убийство Кириллова произошло 17 декабря 2024 г. Взрыв прозвучал на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство заложили в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили генерал и его помощник.
Басманный суд Москвы 16 января арестовал Точиева на месяц. Он проходит по по ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Суд также арестовал на месяц предполагаемого сообщника – Падиева, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По версии следствия, они вдвоем по указанию куратора сняли для подозреваемого в убийстве Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Московской области. Курбонов был задержан 18 декабря, суд арестовал его до 17 февраля.