Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта
Второй тур президентских выборов в Абхазии, на которых 15 февраля ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, состоится 1 марта. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики, пишет «Апсныпресс».
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан ранее сообщил, что предварительные итоги выборов будут объявлены 16 февраля в 12:00 мск.
Кандидатами на должность президента были заявлены бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба, экс-председатель абхазской Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель республики в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Гунба лидирует по итогам выборов с 46,38% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата набрали в сумме более 10% голосов избирателей. Аршбу поддержали 7,54% граждан, Барцица – 4,04%. Председатель Черноморского банка развития Хурхумал занял последнее место с результатом 0,97% голосов.
Явка достигла 69%, в голосовании приняли участие почти 99 000 человек, передает агентство со ссылкой на данные избиркома.
«Повторное голосование по выборам президента Абхазии состоится 1 марта», – сообщает «Апсныпресс».
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда же Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии.