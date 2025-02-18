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Володин: обучение по рабочим специальностям предложили сделать бесплатным

Ведомости

Госдума России предложила ввести бесплатное обучение по всем рабочим специальностям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На прошлой неделе депутаты Госдумы подробно обсудили разрабатываемую правительством стратегию развития образования. По итогам рассмотрения для кабмина был подготовлен ряд предложений.

Одной из ключевых инициатив стало предложение о бесплатном обучении по всем рабочим специальностям, а также о предоставлении гарантированного трудоустройства для выпускников, получивших соответствующее образование.

Кроме того, депутаты высказались за необходимость разработки комплекса мер, направленных на создание сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки для учеников, улучшение условий труда для педагогов и повышение статуса профессии учителя.

Госдума также предложила рассмотреть вопросы, касающиеся оплаты труда учителей, а еще разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического насилия, включая случаи в интернете.

По словам Володина, парламентарии предложили решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный и сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников.

А проводить переподготовку педагогов и повышать их квалификацию хотят исключительно в государственных и муниципальных организациях.

«Для реализации последнего предложения депутатами подготовлен законопроект. Планируем рассмотреть его в марте», – пояснил Володин.

12 февраля руководители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи обрисовали депутатам контуры новой стратегии образования до 2036 г. В ней предлагают расширить материальную поддержку преподавателей, а для молодежи всех возрастов создать единую воспитательную программу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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