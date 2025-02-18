На реализацию нацпроекта «Кадры» направят 116 млрд рублей

О том, что в России будет создан нацпроект «Кадры», сообщал президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела»