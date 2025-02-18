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На реализацию нацпроекта «Кадры» направят 116 млрд рублей

Ведомости

На реализацию национального проекта «Кадры» планируется направить 116 млрд руб. в ближайшие шесть лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на презентации напроекта в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По ее словам, из федерального бюджета планируется направить 113 млрд руб.

«Основной целью мы видим создание новой модели управления кадровым обеспечением страны и считаем, что эта новая модель управления кадровым обеспечением страны позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 г. на 3,4%», – указала Голикова.

О том, что в России будет создан нацпроект «Кадры», сообщал президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела»

В апреле Голикова говорила, что нацпроект решит две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования. По предварительным оценкам правительства, до 2030 г. в экономику необходимо дополнительно привлечь 2,4 млн работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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