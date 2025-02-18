На реализацию нацпроекта «Кадры» направят 116 млрд рублей
На реализацию национального проекта «Кадры» планируется направить 116 млрд руб. в ближайшие шесть лет. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на презентации напроекта в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По ее словам, из федерального бюджета планируется направить 113 млрд руб.
«Основной целью мы видим создание новой модели управления кадровым обеспечением страны и считаем, что эта новая модель управления кадровым обеспечением страны позволит сократить дефицит кадров за счет увеличения занятости к 2030 г. на 3,4%», – указала Голикова.
О том, что в России будет создан нацпроект «Кадры», сообщал президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 г. в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства отмечал, что в 2030 г. в стране будет 8,3 млн граждан в возрасте от 20 до 24 лет, а в 2035 г. – уже 9,7 млн и важно, чтобы эти «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела»
В апреле Голикова говорила, что нацпроект решит две основные задачи – соотнесение прогнозных потребностей экономики с ее возможностями и качественное изменение инфраструктуры образования. По предварительным оценкам правительства, до 2030 г. в экономику необходимо дополнительно привлечь 2,4 млн работников.