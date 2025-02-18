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Решение по летнему турсезону в Краснодарском крае примут после проверки пляжей

Ведомости

Решение об открытии летнего туристического сезона в Краснодарском крае будет приниматься после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Об этом на совещании с президентом РФ сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Побережье Черного моря пострадало в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения двух танкеров в декабре прошлого года.

«В Краснодарском крае региональным властям сейчас предстоит провести проверку около 139 пляжей. Решение об открытии и формате летнего туристического сезона будем принимать только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора», – сказал Савельев.

Он также сообщил, что на заседании правительственной комиссии 14 февраля администрации Краснодарского края, наиболее пострадавшего региона, дано поручение провести замену загрязненного песка на пляже. По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ привести их в нормативное состояние. Специалисты надзорной службы до 1 марта должны провести предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным нормам, уточнил Савельев.

Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе случился 15 декабря 2024 г. в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Пятна мазута были обнаружены у берегов Краснодарского края и Крыма в Черном море, а также на побережье Азовского моря. Известно о случаях гибели морских животных и птиц.

По данным МЧС России на 17 февраля, всего с начала работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов очищено порядка 358 км берега. Собрано более 186 500 т загрязненного песка и грунта, из них свыше 185 000 т – в Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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