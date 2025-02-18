Решение по летнему турсезону в Краснодарском крае примут после проверки пляжей

Решение об открытии летнего туристического сезона в Краснодарском крае будет приниматься после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Об этом на совещании с президентом РФ сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Побережье Черного моря пострадало в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения двух танкеров в декабре прошлого года.