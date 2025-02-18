В Минстрое предложили вернуться к идее о едином платежном документе за ЖКУ

11 февраля в России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ. Первым регионом, где жители смогут отказаться от бумажных квитанций, станет Московская область. Жители региона получат возможность отказаться от бумажных копий платежек за коммунальные услуги по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг». Эксперимент продлится до 1 октября 2025 г.