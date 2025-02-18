В Минстрое предложили вернуться к идее о едином платежном документе за ЖКУ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России считает рациональным внедрение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания профильного комитета Государственной думы, сообщает ТАСС.
«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров [с ресурсоснабжающими компаниями]», – заявил Файзуллин.
Эксперт Народного фронта Павел Склянчук в беседе с ТАСС пояснил, что речь идет о расчетных центрах, которые нанимают коммунальщики и управляющие компании как платежных агентов для выставления квитанций. Склянчук рассказал, что в регионах собственнику может приходить несколько бумажных квитанций. Минстрой предлагает ввести принцип единого платежного документа.
11 февраля в России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ. Первым регионом, где жители смогут отказаться от бумажных квитанций, станет Московская область. Жители региона получат возможность отказаться от бумажных копий платежек за коммунальные услуги по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг». Эксперимент продлится до 1 октября 2025 г.