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В Минстрое предложили вернуться к идее о едином платежном документе за ЖКУ

Ведомости

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России считает рациональным внедрение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе заседания профильного комитета Государственной думы, сообщает ТАСС.

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров [с ресурсоснабжающими компаниями]», – заявил Файзуллин.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук в беседе с ТАСС пояснил, что речь идет о расчетных центрах, которые нанимают коммунальщики и управляющие компании как платежных агентов для выставления квитанций. Склянчук рассказал, что в регионах собственнику может приходить несколько бумажных квитанций. Минстрой предлагает ввести принцип единого платежного документа.

11 февраля в России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ. Первым регионом, где жители смогут отказаться от бумажных квитанций, станет Московская область. Жители региона получат возможность отказаться от бумажных копий платежек за коммунальные услуги по своему усмотрению. Все электронные платежные документы будут доступны через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг». Эксперимент продлится до 1 октября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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