МВД предложило дать возможность следователям блокировать денежные операции
Министерство внутренних дел России предложило дать возможность следователям и дознавателям блокировать сомнительные денежные операции во внесудебном порядке. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов, передает ТАСС.
Предлагается блокировать такие операции на 10 суток, уточнил он. Изменения хотят внести в Уголовно-процессуальный кодекс.
19 февраля стало известно, что Центробанк направил в Минюст РФ документ, предусматривающий усиление мер безопасности при проведении банковских операций.
18 февраля Банк России заявил, что количество операций злоумышленников с использованием платежных карт в 2024 г. превысило остальные типы мошенничества и достигло 821 870.