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МВД предложило дать возможность следователям блокировать денежные операции

Ведомости

Министерство внутренних дел России предложило дать возможность следователям и дознавателям блокировать сомнительные денежные операции во внесудебном порядке. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов, передает ТАСС.

Предлагается блокировать такие операции на 10 суток, уточнил он. Изменения хотят внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

19 февраля стало известно, что Центробанк направил в Минюст РФ документ, предусматривающий усиление мер безопасности при проведении банковских операций.

18 февраля Банк России заявил, что количество операций злоумышленников с использованием платежных карт в 2024 г. превысило остальные типы мошенничества и достигло 821 870.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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