Законопроект о психологической помощи внесут в Госдуму на следующей неделе

25 февраля Госдума обсудит законопроект об образовании медиков. 21 января он был принят в первом чтении. В соответствии с поправками, Минздрав будет отвечать за разработку и утверждение типовых программ дополнительного профессионального образования для всех образовательных учреждений. Также законопроект предлагает запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования. В правительстве отмечали, что запрет на удаленные занятия противоречит закону об образовании.