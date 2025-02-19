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Законопроект о психологической помощи внесут в Госдуму на следующей неделе

Ведомости

На следующей неделе в Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, касающийся вопросов психологической помощи. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу рабочей группы по психологическому благополучию населения при думском комитете по защите семьи Алексея Богачева.

«Прослушаем внимательно комментарии профессионального сообщества», – рассказал Богачев, отметив, что они готовы учесть замечания при внесении правок во втором чтении.

Законопроект предполагает, что психологом сможет работать только специалист с профильным высшим образованием. А люди с непрофильным образованием, которые прошли специализированную переподготовку, смогут вести практику лишь до 31 декабря 2029 г.

Этот переходный период запланировали для того, чтобы у специалистов было время получить необходимое профильное образование.

Кроме того, законопроект вводит обязательное повышение квалификации для психологов, которое должно проводиться не реже чем раз в пять лет, аналогично требованиям для медработников.

25 февраля Госдума обсудит законопроект об образовании медиков. 21 января он был принят в первом чтении. В соответствии с поправками, Минздрав будет отвечать за разработку и утверждение типовых программ дополнительного профессионального образования для всех образовательных учреждений. Также законопроект предлагает запретить дистанционное обучение по основным программам высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования. В правительстве отмечали, что запрет на удаленные занятия противоречит закону об образовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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