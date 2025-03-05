Госдума расширила эксперимент по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике
Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике, следует из думской электронной базы.
Возможность сдать ОГЭ только по математике и русскому языку будет распространена на Нижегородскую, Липецкую, Саратовскую и Кемеровскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский и Краснодарский края.
Сейчас в эксперименте участвуют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия. В феврале председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что число желающих подключиться к пилотному проекту гораздо больше.
Законопроект о праве сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета внесли 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).
ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе, является частью государственной итоговой аттестации. При успешной сдаче школьники получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.