Госдума расширила эксперимент по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе, является частью государственной итоговой аттестации. При успешной сдаче школьники получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.