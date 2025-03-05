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Госдума расширила эксперимент по сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике

Ведомости

Госдума приняла поправки о включении еще семи регионов в проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике, следует из думской электронной базы.

Возможность сдать ОГЭ только по математике и русскому языку будет распространена на Нижегородскую, Липецкую, Саратовскую и Кемеровскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский и Краснодарский края.

Сейчас в эксперименте участвуют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия. В феврале председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что число желающих подключиться к пилотному проекту гораздо больше.

Законопроект о праве сдавать в рамках ОГЭ только два обязательных предмета внесли 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе, является частью государственной итоговой аттестации. При успешной сдаче школьники получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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