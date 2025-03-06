Дегтярев призвал не «клеймить иноагентами» российских спортсменов
Называть российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, иноагентами и предателями – недопустимо, заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с ТАСС.
Министр призвал в любой ситуации поддержать российских атлетов. Дегтярев рассказал, что в свою речь на Олимпийском собрании он вложил мысль о том, что нельзя создавать своим же спортсменам дополнительные препятствия. Глава Минспорта подчеркнул, что «век профессионала очень короток», а сложившуюся в мире ситуацию нельзя назвать простой. По его словам, это чувствуют и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта.
«Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», – сказал Дегтярев.
6 марта Федерация гимнастики России опубликовала список спортсменов, тренеров и судей по спортивной гимнастике, которые получили нейтральный статус. В перечень включены семь женщин (Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева) и пятеро мужчин (Григорий Климентьев, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика). Нейтральный статус также был присвоен членам сборной России по прыжкам на батуте, которые уже участвуют в международных стартах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявлял, что Россия будет отстаивать интересы российских спортсменов и олимпийской сборной, чтобы обеспечить их участие в Олимпиаде в 2026 г.