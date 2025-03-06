Дегтярев призвал не «клеймить иноагентами» российских спортсменов

Министр призвал в любой ситуации поддержать российских атлетов. Дегтярев рассказал, что в свою речь на Олимпийском собрании он вложил мысль о том, что нельзя создавать своим же спортсменам дополнительные препятствия. Глава Минспорта подчеркнул, что «век профессионала очень короток», а сложившуюся в мире ситуацию нельзя назвать простой. По его словам, это чувствуют и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта.