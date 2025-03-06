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Дегтярев призвал не «клеймить иноагентами» российских спортсменов

Ведомости

Называть российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, иноагентами и предателями – недопустимо, заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с ТАСС.

Министр призвал в любой ситуации поддержать российских атлетов. Дегтярев рассказал, что в свою речь на Олимпийском собрании он вложил мысль о том, что нельзя создавать своим же спортсменам дополнительные препятствия. Глава Минспорта подчеркнул, что «век профессионала очень короток», а сложившуюся в мире ситуацию нельзя назвать простой. По его словам, это чувствуют и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта.

«Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», – сказал Дегтярев.

6 марта Федерация гимнастики России опубликовала список спортсменов, тренеров и судей по спортивной гимнастике, которые получили нейтральный статус. В перечень включены семь женщин (Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева) и пятеро мужчин (Григорий Климентьев, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика). Нейтральный статус также был присвоен членам сборной России по прыжкам на батуте, которые уже участвуют в международных стартах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля заявлял, что Россия будет отстаивать интересы российских спортсменов и олимпийской сборной, чтобы обеспечить их участие в Олимпиаде в 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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