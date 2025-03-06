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Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company

Ведомости

Генпрокуратура РФ подала иск к американской Universal Beverage Company, которая владеет холдингом «Главпродукт» – одним из крупнейших российских производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, следует из картотеки арбитражных дел.

Среди ответчиков также значится бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Арбитражный суд Москвы уже принял иск к рассмотрению, но его суть и основания пока не раскрываются. В октябре 2024 г. президент Владимир Путин передал «Главпродукт» и связанные с ним активы в управление Росимущества. Часть этих компаний указана в иске Генпрокуратуры в качестве третьих лиц.

Структура владения холдингом взаимосвязана: ООО «Промсельхозинвест» владеет 100% акций АО «Главпродукт», а оно, в свою очередь, контролирует 100% долей ООО «Главпродукт». Конечным владельцем большинства юрлиц является Universal Beverage Company за исключением «Главпродукт-патента», который принадлежит Universal Company.

15 октября 2024 г. стало известно, что согласно указу Путина Росимущество примет под временное управление 99,9% долей в уставном капитале Балтийского консервного завода, принадлежащего АО «Главпродукт», 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт»), 100% долей ООО «Главпродукт-патент» (принадлежит «Юниверсал кампани 2000»), 99% долей Объединенной индустриальной компании (ОИК, принадлежит «Промсельхозинвесту»), 1% долей ОИК, принадлежащий ООО «Главпродукт».

В апреле 2023 г. Путин подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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