Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company
Генпрокуратура РФ подала иск к американской Universal Beverage Company, которая владеет холдингом «Главпродукт» – одним из крупнейших российских производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, следует из картотеки арбитражных дел.
Среди ответчиков также значится бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Арбитражный суд Москвы уже принял иск к рассмотрению, но его суть и основания пока не раскрываются. В октябре 2024 г. президент Владимир Путин передал «Главпродукт» и связанные с ним активы в управление Росимущества. Часть этих компаний указана в иске Генпрокуратуры в качестве третьих лиц.
Структура владения холдингом взаимосвязана: ООО «Промсельхозинвест» владеет 100% акций АО «Главпродукт», а оно, в свою очередь, контролирует 100% долей ООО «Главпродукт». Конечным владельцем большинства юрлиц является Universal Beverage Company за исключением «Главпродукт-патента», который принадлежит Universal Company.
15 октября 2024 г. стало известно, что согласно указу Путина Росимущество примет под временное управление 99,9% долей в уставном капитале Балтийского консервного завода, принадлежащего АО «Главпродукт», 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт»), 100% долей ООО «Главпродукт-патент» (принадлежит «Юниверсал кампани 2000»), 99% долей Объединенной индустриальной компании (ОИК, принадлежит «Промсельхозинвесту»), 1% долей ОИК, принадлежащий ООО «Главпродукт».
В апреле 2023 г. Путин подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.