Генпрокуратура подала иск к американской Universal Beverage Company

Среди ответчиков также значится бенефициар холдинга Леонид Смирнов. Арбитражный суд Москвы уже принял иск к рассмотрению, но его суть и основания пока не раскрываются. В октябре 2024 г. президент Владимир Путин передал «Главпродукт» и связанные с ним активы в управление Росимущества. Часть этих компаний указана в иске Генпрокуратуры в качестве третьих лиц.