ФСБ: Киев получает сведения о ВС РФ из-за нарушений требований о защите данных
Украинская разведка получает сведения о военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в связи с несоблюдением простых требований по защите информации, сообщил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в видео, опубликованном ТАСС.
«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к ВС РФ», – сказал он.
6 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для их вербовки посредством рассылки с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых были приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.
По словам представителя ФСБ, информация о подростках и образовательных организациях носит открытый характер «и не составляет никакого труда для доступа каждому интернет-пользователю, уже не говоря о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают неправомерному доступу к сведениям закрытого характера». Он отметил, что украинские спецслужбы умело пользуются тем, что информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни людей, но ФСБ принимает соответствующие меры.
Представитель российской службы безопасности также сообщил, что ФСБ установила адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые были направлены фальсифицированные письма со ссылкой для создания заявок на участие в диктанте.