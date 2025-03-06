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ФСБ: Киев получает сведения о ВС РФ из-за нарушений требований о защите данных

Ведомости

Украинская разведка получает сведения о военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в связи с несоблюдением простых требований по защите информации, сообщил сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в видео, опубликованном ТАСС.

«В настоящее время военной разведке Украины и СБУ удается получать информацию о российских военнослужащих в форме на фоне военной техники из всевозможных источников в интернете из-за несоблюдения элементарных требований по защите информации о принадлежности к ВС РФ», – сказал он.

6 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для их вербовки посредством рассылки с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых были приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.

По словам представителя ФСБ, информация о подростках и образовательных организациях носит открытый характер «и не составляет никакого труда для доступа каждому интернет-пользователю, уже не говоря о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают неправомерному доступу к сведениям закрытого характера». Он отметил, что украинские спецслужбы умело пользуются тем, что информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни людей, но ФСБ принимает соответствующие меры.

Представитель российской службы безопасности также сообщил, что ФСБ установила адреса электронных почт 42 образовательных организаций, в которые были направлены фальсифицированные письма со ссылкой для создания заявок на участие в диктанте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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