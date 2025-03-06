ФСБ: Киев получает сведения о ВС РФ из-за нарушений требований о защите данных

6 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для их вербовки посредством рассылки с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых были приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.