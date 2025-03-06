В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата

Подозреваемый задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии по месту своего постоянного проживания и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел. Отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).