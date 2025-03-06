В Москве задержали подозреваемого в подрыве банкомата
Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники полиции задержали подозреваемого в подрыве банкомата Газпромбанка в ТРЦ «Свиблово», сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.
Собеседник агентства рассказал, что сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа Москвы установили личность мужчины 2005 года рождения, который подозревается в подрыве банкомата.
Подозреваемый задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии по месту своего постоянного проживания и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел. Отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Взрыв банкомата произошел 6 марта в отделении Газпромбанка. В ходе происшествия никто не пострадал, клиенты отделения были оперативно эвакуированы, денежные средства в банкоматах также не пострадали. Как сообщало ТАСС, предварительной версией взрыва банкомата являются действия мошенников, уговоривших свою жертву совершить преступление.