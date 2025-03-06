Путин предложил называть именами участников спецоперации улицы и институты
Память об участниках специальной военной операции на Украине должна быть сохранена «на века», в частности, их именами можно называть улицы, школы и институты. Такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Когда мы говорим об увековечивании памяти, то это должно быть на века. <…> Вот над этим, я вас прошу, тоже подумайте. Это должны быть разные варианты», – сказал Путин.
В конце февраля в ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым президент также поддержал практику присвоения имен Героев России улицам и школам. Глава региона рассказал о планах назвать именем погибшего в Мариуполе военного Эдуарда Дьяконова школу, сквер и улицу в Иркутске.