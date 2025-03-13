Ограничения на полеты сняты в аэропортах Саратова и Пензы
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин») и Пензы, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Мера, установленная в 7:45 в Саратове и в 8:33 – в Пензе, была снята в 11:00 мск. Кроме того, с 8:00 до 9:03 временные ограничения действовали в аэропорту Волгограда («Гумрак»).
Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Один самолет, выполнявший рейс в Саратов, ушел на запасной аэродром.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сказал представитель Росавиации.
Ранее аэропорт Саратова приостанавливал работу с 22:30 12 марта до 2:30 13 марта. Утром этого дня также были отменены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Волгограда, действовавшие с вечера 12 марта.
В ночь на 13 марта над шестью регионами России были сбиты 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 30 из которых – над Брянской областью. Еще 25 беспилотников были нейтрализованы над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, еще по пять – над Ростовской и Белгородской.