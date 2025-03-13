Ограничения на полеты сняты в аэропортах Саратова и Пензы

В ночь на 13 марта над шестью регионами России были сбиты 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 30 из которых – над Брянской областью. Еще 25 беспилотников были нейтрализованы над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, еще по пять – над Ростовской и Белгородской.