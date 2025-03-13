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Ограничения на полеты сняты в аэропортах Саратова и Пензы

Ведомости

Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин») и Пензы, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Мера, установленная в 7:45 в Саратове и в 8:33 – в Пензе, была снята в 11:00 мск. Кроме того, с 8:00 до 9:03 временные ограничения действовали в аэропорту Волгограда («Гумрак»).

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Один самолет, выполнявший рейс в Саратов, ушел на запасной аэродром.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сказал представитель Росавиации.

Ранее аэропорт Саратова приостанавливал работу с 22:30 12 марта до 2:30 13 марта. Утром этого дня также были отменены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Волгограда, действовавшие с вечера 12 марта.

В ночь на 13 марта над шестью регионами России были сбиты 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 30 из которых – над Брянской областью. Еще 25 беспилотников были нейтрализованы над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, еще по пять – над Ростовской и Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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