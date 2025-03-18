Госдума приняла в первом чтении проект кабмина по борьбе с кибермошенниками

По данным МВД, за девять месяцев прошлого года зафиксировано 564 000 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (рост 16%). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты. Мошенники также стали шире использовать неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах», в прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений, сообщал генпрокурор Игорь Краснов.