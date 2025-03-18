Госдума приняла в первом чтении проект кабмина по борьбе с кибермошенниками
Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Документом предусмотрено около 30 мер. Рассмотрение инициативы во втором чтении может состояться 26 марта, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Актуальность законопроекта обусловлена ростом числа мошеннических преступлений. Для защиты граждан от злоумышленников предлагается, в частности, ввести маркировку входящих вызовов, когда гражданин будет видеть название звонящей ему организации. У россиян также может появиться возможность установить запрет на получение международных звонков, телефонных спам-обзвонов и рекламных рассылок. Кроме того, законопроект вводит запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг для коммуникации с пользователями.
Кабмин также предлагает в рамках борьбы с мошенниками повысить скоординированность действий банков, операторов связи, правоохранителей и госучреждений путем создания единой платформы онлайн-обмена информацией.
5 марта президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что ущерб от преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, в прошлом году превысил 200 млрд руб. Почти четверть пострадавших людей – пенсионеры. При этом раскрываемость киберпреступлений снизилась до 23%.
По данным МВД, за девять месяцев прошлого года зафиксировано 564 000 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий (рост 16%). Среди характерных способов мошенничества – звонок якобы от имени сотрудника банка или правоохранителей, купля-продажа товаров, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом соцсетей с последующим займом у близких жертвы, фишинговые сайты. Мошенники также стали шире использовать неправомерный доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах», в прошлом году с этим было связано более 50 000 преступлений, сообщал генпрокурор Игорь Краснов.