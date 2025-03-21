Фальков указал на низкое качество иностранных студентов в России
Качество иностранных студентов оставляет желать лучшего. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пленарного заседания в Высшей школе экономики, посвященного укреплению позиции России в международном образовательном пространстве, его слова приводит РБК.
Фальков отметил, что нужно переходить от формального подхода и пополнения показателей к содержательной работе. По его мнению, лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто мотивирован на получение высшего образования, намерен учиться в России и приезжает в страну для обучения в университете. Министр указал, что трудности возникают обычно с иностранными студентами, которые обучаются в России на платной основе.
Минобразования совместно с Минцифры планирует создать единый цифровой профиль иностранного студента, в котором будут содержаться все данные об обучающемся, уточнил Фальков. В профиль войдет информация о зачислении, успеваемости, наличии регистрации, академических отпусках, стажировках и трудовой деятельности. Это позволит «лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов».
10 июля 2024 г. заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский говорил, что около 355 000 иностранных студентов получают образование в российских университетах. Это рекордное число иностранных обучающихся за все время.
Большинство студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет также число студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных обучающихся, еще несколько десятков тысяч получают образование на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.