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Фальков указал на низкое качество иностранных студентов в России

Ведомости

Качество иностранных студентов оставляет желать лучшего. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе пленарного заседания в Высшей школе экономики, посвященного укреплению позиции России в международном образовательном пространстве, его слова приводит РБК.

Фальков отметил, что нужно переходить от формального подхода и пополнения показателей к содержательной работе. По его мнению, лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто мотивирован на получение высшего образования, намерен учиться в России и приезжает в страну для обучения в университете. Министр указал, что трудности возникают обычно с иностранными студентами, которые обучаются в России на платной основе.

Минобразования совместно с Минцифры планирует создать единый цифровой профиль иностранного студента, в котором будут содержаться все данные об обучающемся, уточнил Фальков. В профиль войдет информация о зачислении, успеваемости, наличии регистрации, академических отпусках, стажировках и трудовой деятельности. Это позволит «лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов».

10 июля 2024 г. заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский говорил, что около 355 000 иностранных студентов получают образование в российских университетах. Это рекордное число иностранных обучающихся за все время.

Большинство студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет также число студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных обучающихся, еще несколько десятков тысяч получают образование на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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