Фальков указал на низкое качество иностранных студентов в России

Фальков отметил, что нужно переходить от формального подхода и пополнения показателей к содержательной работе. По его мнению, лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто мотивирован на получение высшего образования, намерен учиться в России и приезжает в страну для обучения в университете. Министр указал, что трудности возникают обычно с иностранными студентами, которые обучаются в России на платной основе.