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МВД предупредило о фейковых QR-кодах на электросамокатах

Ведомости

При аренде электросамокатов и велосипедов стоит обращать внимание на QR-коды – мошенники используют «квишинг» для обмана пользователей. Об этом сообщили управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. 

Квишинг – разновидность фишинговой атаки, при которой используются QR-коды. После их сканирования пользователи переходят на мошеннический сайт и могут передать злоумышленникам свои данные.

«Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с приходом сезона [аренды электросамокатов] мошенники ожидаемо повысят свою активность», – говорится в сообщении.

В управлении МВД сообщили, что в целях предупреждения такого рода мошенничества были разработаны рекомендации Банка России для организаций, использующих QR-коды. 

7 февраля ЦБ сообщил об утверждении нового стандарта, который повысит безопасность использования QR-кодов для платежей и переводов. Регулятор выделил четыре основных типа QR в зависимости от состава хранимой информации. Первый – платежный код с реквизитами плательщика, который формируется им самим и содержит информацию для переводов, например реквизиты карты или счета. Второй – код с реквизитами получателя, формируется получателем платежного QR и содержит данные для перевода средств.

Третий тип – с платежной ссылкой плательщика, а четвертый – с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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