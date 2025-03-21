МВД предупредило о фейковых QR-кодах на электросамокатах
При аренде электросамокатов и велосипедов стоит обращать внимание на QR-коды – мошенники используют «квишинг» для обмана пользователей. Об этом сообщили управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Квишинг – разновидность фишинговой атаки, при которой используются QR-коды. После их сканирования пользователи переходят на мошеннический сайт и могут передать злоумышленникам свои данные.
«Аренда транспорта как предлог для квишинга фиксировалась и ранее, но с приходом сезона [аренды электросамокатов] мошенники ожидаемо повысят свою активность», – говорится в сообщении.
В управлении МВД сообщили, что в целях предупреждения такого рода мошенничества были разработаны рекомендации Банка России для организаций, использующих QR-коды.
7 февраля ЦБ сообщил об утверждении нового стандарта, который повысит безопасность использования QR-кодов для платежей и переводов. Регулятор выделил четыре основных типа QR в зависимости от состава хранимой информации. Первый – платежный код с реквизитами плательщика, который формируется им самим и содержит информацию для переводов, например реквизиты карты или счета. Второй – код с реквизитами получателя, формируется получателем платежного QR и содержит данные для перевода средств.
Третий тип – с платежной ссылкой плательщика, а четвертый – с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа.