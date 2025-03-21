МВД предупредило о фейковых QR-кодах на электросамокатах

7 февраля ЦБ сообщил об утверждении нового стандарта, который повысит безопасность использования QR-кодов для платежей и переводов. Регулятор выделил четыре основных типа QR в зависимости от состава хранимой информации. Первый – платежный код с реквизитами плательщика, который формируется им самим и содержит информацию для переводов, например реквизиты карты или счета. Второй – код с реквизитами получателя, формируется получателем платежного QR и содержит данные для перевода средств.