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Медведев назвал цирком эпизод со звонком Макрона во время брифинга Зеленского

Ведомости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал эпизод с телефонным звонком, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы поступил от президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. В своем сообщении во «В контакте» Медведев заявил, что украинский лидер устроил «цирк», изображая этот звонок.

Медведев сравнил ситуацию с историей из 1990-х гг., когда на одном совещании директор компании сказал, что ему через несколько минут позвонит премьер-министр. Когда звонок действительно состоялся, директор коротко ответил: «Спасибо, сделаем, перезвоню». И сразу повесил трубку, не объяснив, о чем шла речь, оставив всех в недоумении. Медведев отметил, что Зеленский, похоже, хотел показать, кто здесь «главный», но на самом деле только запутал ситуацию.

20 марта издание «Страна» сообщило, что Зеленский прервал брифинг из-за звонка президента Франции. Зеленский принял звонок, но попросил французского президента поговорить чуть позже. После этого Зеленский рассказал журналистам, что проводит телефонные разговоры с Макроном почти ежедневно и он «сильно помогает» украинскому лидеру.

17 марта Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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