Медведев назвал цирком эпизод со звонком Макрона во время брифинга Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал эпизод с телефонным звонком, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы поступил от президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга. В своем сообщении во «В контакте» Медведев заявил, что украинский лидер устроил «цирк», изображая этот звонок.
Медведев сравнил ситуацию с историей из 1990-х гг., когда на одном совещании директор компании сказал, что ему через несколько минут позвонит премьер-министр. Когда звонок действительно состоялся, директор коротко ответил: «Спасибо, сделаем, перезвоню». И сразу повесил трубку, не объяснив, о чем шла речь, оставив всех в недоумении. Медведев отметил, что Зеленский, похоже, хотел показать, кто здесь «главный», но на самом деле только запутал ситуацию.
20 марта издание «Страна» сообщило, что Зеленский прервал брифинг из-за звонка президента Франции. Зеленский принял звонок, но попросил французского президента поговорить чуть позже. После этого Зеленский рассказал журналистам, что проводит телефонные разговоры с Макроном почти ежедневно и он «сильно помогает» украинскому лидеру.
17 марта Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.