Медведев назвал цирком эпизод со звонком Макрона во время брифинга Зеленского

Медведев сравнил ситуацию с историей из 1990-х гг., когда на одном совещании директор компании сказал, что ему через несколько минут позвонит премьер-министр. Когда звонок действительно состоялся, директор коротко ответил: «Спасибо, сделаем, перезвоню». И сразу повесил трубку, не объяснив, о чем шла речь, оставив всех в недоумении. Медведев отметил, что Зеленский, похоже, хотел показать, кто здесь «главный», но на самом деле только запутал ситуацию.