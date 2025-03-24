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Пожар в комплексе «Роза Росса» в центре Москвы потушили

Ведомости

Спасатели потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На месте ЧП работали больше 70 специалистов и 20 единиц спецмашин.

Сначала МЧС сообщало, что возгорание произошло в строящемся шестиэтажном здании на улице Тимура Фрунзе. Спасатели поясняли, что огонь там охватил около 100 кв. м кровли дома.

Потом в МЧС уточнили, что пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».

Причина возгорания пока неизвестна. Информация о пострадавших также не поступала. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств и причин этого пожара.

В центре Ростова-на-Дону 24 марта случилось возгорание в торговом центре «Галерея Астор». Спасатели сообщали, что огонь охватил фасад и крышу здания на площади около кв. м. Позже пламя перекинулось на крышу соседнего многоквартирного дома, откуда пришлось срочно эвакуировать 15 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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