Пожар в комплексе «Роза Росса» в центре Москвы потушили
Спасатели потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
На месте ЧП работали больше 70 специалистов и 20 единиц спецмашин.
Сначала МЧС сообщало, что возгорание произошло в строящемся шестиэтажном здании на улице Тимура Фрунзе. Спасатели поясняли, что огонь там охватил около 100 кв. м кровли дома.
Потом в МЧС уточнили, что пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами. Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что возгорание возникло в элитном ЖК «Роза Росса».
Причина возгорания пока неизвестна. Информация о пострадавших также не поступала. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль установление обстоятельств и причин этого пожара.
В центре Ростова-на-Дону 24 марта случилось возгорание в торговом центре «Галерея Астор». Спасатели сообщали, что огонь охватил фасад и крышу здания на площади около кв. м. Позже пламя перекинулось на крышу соседнего многоквартирного дома, откуда пришлось срочно эвакуировать 15 человек.