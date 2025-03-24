Пожар в комплексе «Роза Росса» в центре Москвы потушили

В центре Ростова-на-Дону 24 марта случилось возгорание в торговом центре «Галерея Астор». Спасатели сообщали, что огонь охватил фасад и крышу здания на площади около кв. м. Позже пламя перекинулось на крышу соседнего многоквартирного дома, откуда пришлось срочно эвакуировать 15 человек.