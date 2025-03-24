Суд продлил арест Артему Чекалину по делу о нелегальном выводе средств за рубеж

В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта этого года стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.