Суд продлил арест Артему Чекалину по делу о нелегальном выводе средств за рубеж
Троицкий районный суд Москвы продлил арест бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной – Артему Чекалину по делу о нелегальном выводе более 250 млн руб. за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он пробудет под домашним арестом до 24 мая.
3 октября 2024 г. блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу предъявили обвинения в нелегальном выводе за рубеж более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий суд Москвы отправил Чекалиных под домашний арест до 26 ноября. Под домашний арест отправлен также еще один фигурант дела – соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
В марте 2023 г. Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее на тот момент мужу – в пособничестве. В ноябре 2023 г. адвокат супругов сообщал, что они погасили перед налоговой инспекцией задолженность в размере 500 млн руб. с учетом штрафа. 1 марта этого года стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекращено.
2 декабря 2024 г. стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании Чекалина и его бизнес-партнера Вишняка. Данные карточки фирмы показывают, что основным видом деятельности компании является «розничная торговля косметикой и средствами личной гигиены в специализированных магазинах». Чекалин владеет 70% акций компании, Вишняк – 30%.