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Минтранс не поддержал инициативу о «периоде охлаждения» для невозвратных билетов

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Минтранс России не поддерживает идею введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Как сообщили «РИА Новости» в министерстве, эта позиция согласована с перевозчиками.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минтранс направил в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) запрос на оценку этой инициативы, предложенной Союзом пассажиров. Смысл предложения – дать пассажирам возможность бесплатно исправлять ошибки в данных билета, дате или маршруте в течение определенного времени после покупки.

В министерстве пояснили, что пассажиры при оформлении билетов выбирают тариф самостоятельно, а введенные при бронировании данные можно скорректировать на любом этапе до оплаты. Перед завершением покупки система дополнительно отображает всю информацию о поездке, стоимости и условиях, а сам пассажир подтверждает согласие с этими параметрами.

Минтранс также отметил, что уже предусмотрены механизмы исправления ошибок. В частности, пассажиры авиационного транспорта могут изменить условия договора перевозки в рамках применяемого тарифа. При покупке ж/д билетов допускается одна ошибка в фамилии, имени или номере документа без необходимости переоформления.

Введение «периода охлаждения», по мнению министерства, может привести к злоупотреблениям – например, к искусственному бронированию билетов для их последующей перепродажи, что снизит доступность проездных документов. Исходя из этих рисков, Минтранс считает инициативу нецелесообразной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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