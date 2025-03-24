Минтранс не поддержал инициативу о «периоде охлаждения» для невозвратных билетов

В министерстве пояснили, что пассажиры при оформлении билетов выбирают тариф самостоятельно, а введенные при бронировании данные можно скорректировать на любом этапе до оплаты. Перед завершением покупки система дополнительно отображает всю информацию о поездке, стоимости и условиях, а сам пассажир подтверждает согласие с этими параметрами.