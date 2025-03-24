Минтранс не поддержал инициативу о «периоде охлаждения» для невозвратных билетов
Минтранс России не поддерживает идею введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Как сообщили «РИА Новости» в министерстве, эта позиция согласована с перевозчиками.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что Минтранс направил в РЖД и Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) запрос на оценку этой инициативы, предложенной Союзом пассажиров. Смысл предложения – дать пассажирам возможность бесплатно исправлять ошибки в данных билета, дате или маршруте в течение определенного времени после покупки.
В министерстве пояснили, что пассажиры при оформлении билетов выбирают тариф самостоятельно, а введенные при бронировании данные можно скорректировать на любом этапе до оплаты. Перед завершением покупки система дополнительно отображает всю информацию о поездке, стоимости и условиях, а сам пассажир подтверждает согласие с этими параметрами.
Минтранс также отметил, что уже предусмотрены механизмы исправления ошибок. В частности, пассажиры авиационного транспорта могут изменить условия договора перевозки в рамках применяемого тарифа. При покупке ж/д билетов допускается одна ошибка в фамилии, имени или номере документа без необходимости переоформления.
Введение «периода охлаждения», по мнению министерства, может привести к злоупотреблениям – например, к искусственному бронированию билетов для их последующей перепродажи, что снизит доступность проездных документов. Исходя из этих рисков, Минтранс считает инициативу нецелесообразной.