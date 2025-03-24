МВД приняло более 800 заявлений от разделяющих ценности РФ иностранцев
В рамках реализации указа президента России Владимира Путина, направленного на оказание гуманитарной поддержки лицам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ, территориальными органами МВД было принято более 800 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в стране, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Волк рассказала, что наибольшее количество таких заявлений было принято от граждан Германии, Латвии, США, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады и Литвы.
Самыми популярными регионами РФ для проживания среди иностранных граждан, разделяющих ценности РФ, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область, сообщила официальный представитель МВД.
Волк также напомнила, что срок действия разрешения на временное проживание в России составляет три года. Иностранному гражданину может быть выдан вид на жительство при условии проживания на территории РФ не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
19 августа 2024 г. Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно указу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».