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МВД приняло более 800 заявлений от разделяющих ценности РФ иностранцев

Ведомости

В рамках реализации указа президента России Владимира Путина, направленного на оказание гуманитарной поддержки лицам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ, территориальными органами МВД было принято более 800 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в стране, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что наибольшее количество таких заявлений было принято от граждан Германии, Латвии, США, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады и Литвы.

Самыми популярными регионами РФ для проживания среди иностранных граждан, разделяющих ценности РФ, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область, сообщила официальный представитель МВД.

Волк также напомнила, что срок действия разрешения на временное проживание в России составляет три года. Иностранному гражданину может быть выдан вид на жительство при условии проживания на территории РФ не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.

19 августа 2024 г. Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно указу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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