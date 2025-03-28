МАК окончил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево в 2019 году

5 мая 2019 г. самолет SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, сразу после вылета совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Воздушное судно трижды ударилось о полосу и загорелось. В результате пожара погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту было 78 человек. СК обвинил в авиакатастрофе командира судна Дениса Евдокимова. Пилот говорил, что вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа оборудования, а к пожару и гибели людей привело несовершенство конструкции самолета. В июле 2023 г. Химкинский городской суд признал Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.