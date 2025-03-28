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МАК окончил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево в 2019 году

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения пассажирского самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в мае 2019 г. Об этом сообщается на сайте комитета.

В ходе расследования комиссия МАК изучила все обстоятельства авиакатастрофы. В расследовании участвовали Германия, США и Франция. В рамках расследования был проведен большой объем дополнительных исследований. В целях повышения безопасности полетов все выявляемые при расследовании факторы опасности доводились комиссией до соответствующих органов.

По итогам работы комиссия определила причины и факторы авиакатастрофы, разработав рекомендации по безопасности полетов. Авиационным властям рекомендовано дополнить воздушное законодательство уточнениями, направленными на контроль рисков в области подготовки пилотов, и рассмотреть целесообразность внесения изменений в положения норм летной годности и в методы оценки соответствия этим нормам.

Эксплуатантам даны рекомендации, направленные на совершенствование функционирования систем управления безопасностью полетов, подготовки летных и кабинных экипажей. Разработчику RRJ-95 вместе с сертифицирующими организациями было рекомендовано рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию самолета. Провайдеру аэронавигационных услуг – ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» предложено провести дополнительные мероприятия с диспетчерским составом по их действиям при возникновении нештатных ситуаций.

5 мая 2019 г. самолет SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, сразу после вылета совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Воздушное судно трижды ударилось о полосу и загорелось. В результате пожара погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту было 78 человек. СК обвинил в авиакатастрофе командира судна Дениса Евдокимова. Пилот говорил, что вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа оборудования, а к пожару и гибели людей привело несовершенство конструкции самолета. В июле 2023 г. Химкинский городской суд признал Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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