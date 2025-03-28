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Федерация гимнастики присвоила нейтральный статус пяти спортсменкам из России

Ведомости

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российским спортсменкам по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте организации.

В список вошли Арина Ковшова, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина, Диана Чугунихина и Арина Янковская. Это первый случай получения нейтрального статуса представительницами России в этом виде спорта после введения обширных санкций.

В начале марта FIG уже одобрила нейтральный статус для 12 членов сборной России по спортивной гимнастике. Тогда их имена публиковала Федерация гимнастики России.

6 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России, призвал не относиться к спортсменам, получившим нейтральный статус, как к «иноагентам». Он подчеркнул, что атлетов нужно поддерживать, а не создавать им дополнительные препятствия, так как карьера профессионального спортсмена длится недолго, а текущая международная обстановка остается непростой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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