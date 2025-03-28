Федерация гимнастики присвоила нейтральный статус пяти спортсменкам из России

6 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России, призвал не относиться к спортсменам, получившим нейтральный статус, как к «иноагентам». Он подчеркнул, что атлетов нужно поддерживать, а не создавать им дополнительные препятствия, так как карьера профессионального спортсмена длится недолго, а текущая международная обстановка остается непростой.