Федерация гимнастики присвоила нейтральный статус пяти спортсменкам из России
Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российским спортсменкам по художественной гимнастике. Об этом сообщается на сайте организации.
В список вошли Арина Ковшова, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина, Диана Чугунихина и Арина Янковская. Это первый случай получения нейтрального статуса представительницами России в этом виде спорта после введения обширных санкций.
В начале марта FIG уже одобрила нейтральный статус для 12 членов сборной России по спортивной гимнастике. Тогда их имена публиковала Федерация гимнастики России.
6 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России, призвал не относиться к спортсменам, получившим нейтральный статус, как к «иноагентам». Он подчеркнул, что атлетов нужно поддерживать, а не создавать им дополнительные препятствия, так как карьера профессионального спортсмена длится недолго, а текущая международная обстановка остается непростой.