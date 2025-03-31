Дополнительная группа спасателей МЧС России вылетает в Мьянму

Стихийное бедствие произошло 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр находился в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Позднее зафиксировали повторный толчок магнитудой 6,4. Землетрясение затронуло и соседний Таиланд – в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, унеся жизни 17 человек, еще десятки пропали без вести.