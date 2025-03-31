Дополнительная группа спасателей МЧС России вылетает в Мьянму
Еще два самолета МЧС России отправляются в Мьянму для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На борту Ил-76 95 спасателей, включая кинологов и медиков, а также необходимое оборудование и инструменты.
«Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты», – пояснили в МЧС РФ.
Стихийное бедствие произошло 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр находился в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Позднее зафиксировали повторный толчок магнитудой 6,4. Землетрясение затронуло и соседний Таиланд – в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, унеся жизни 17 человек, еще десятки пропали без вести.
Число жертв катастрофы в Мьянме превысило 2000 человек. Власти страны 31 марта объявили недельный траур.
29 марта в Мьянму прибыли более 100 спасателей МЧС – в состав отряда вошли специалисты аэромобильного подразделения «Центроспас» и центра «Лидер», а также врачи и кинологи. Два самолета приземлились в аэропорту Янгона. После этого специалисты приступили к ликвидации последствий бедствия.
30 марта спасатели МЧС России вместе с китайскими коллегами спасли из-под завалов в городе Мандалае женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток. Ее обнаружили собаки российских спасателей.