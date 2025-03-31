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Дополнительная группа спасателей МЧС России вылетает в Мьянму

Ведомости

Еще два самолета МЧС России отправляются в Мьянму для ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту Ил-76 95 спасателей, включая кинологов и медиков, а также необходимое оборудование и инструменты.

«Они будут направлены в наиболее пострадавшие районы, где уже работают ранее прибывшие специалисты», – пояснили в МЧС РФ.

Стихийное бедствие произошло 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что эпицентр находился в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Позднее зафиксировали повторный толчок магнитудой 6,4. Землетрясение затронуло и соседний Таиланд – в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, унеся жизни 17 человек, еще десятки пропали без вести.

Число жертв катастрофы в Мьянме превысило 2000 человек. Власти страны 31 марта объявили недельный траур.

29 марта в Мьянму прибыли более 100 спасателей МЧС – в состав отряда вошли специалисты аэромобильного подразделения «Центроспас» и центра «Лидер», а также врачи и кинологи. Два самолета приземлились в аэропорту Янгона. После этого специалисты приступили к ликвидации последствий бедствия.

30 марта спасатели МЧС России вместе с китайскими коллегами спасли из-под завалов в городе Мандалае женщину, которая пролежала под грудами бетона более двух суток. Ее обнаружили собаки российских спасателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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