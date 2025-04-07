Полиция при помощи ИИ задержала 15 фигурантов дела о телефонном мошенничестве
За прошлый месяц полиция при помощи искусственного интеллекта (ИИ) задержала 15 человек, подозреваемых в обеспечении узлов связи для телефонных мошенников. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Организаторы преступлений с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать россиян, говорится в сообщении. В прошлом месяце стало известно о 28 SIM-боксах и двух SIM-банках, работавших на территории регионов России. Для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, которые были зарегистрированы в европейских городах.
В следственной работе сотрудники МВД используют обработку больших массивов данных с помощью ИИ, сообщила Волк. Это позволяет вычислять расположение сетей, используемых злоумышленниками, и собирать интересующие следствие данные.
МВД расследует ряд уголовных дел по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В ходе дела изъято оборудование, несколько тысяч SIM-карт и документы. Сейчас устанавливаются все соучастники и потерпевшие от действий телефонных мошенников.