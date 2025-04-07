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Полиция при помощи ИИ задержала 15 фигурантов дела о телефонном мошенничестве

Ведомости

За прошлый месяц полиция при помощи искусственного интеллекта (ИИ) задержала 15 человек, подозреваемых в обеспечении узлов связи для телефонных мошенников. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Организаторы преступлений с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать россиян, говорится в сообщении. В прошлом месяце стало известно о 28 SIM-боксах и двух SIM-банках, работавших на территории регионов России. Для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, которые были зарегистрированы в европейских городах.

В следственной работе сотрудники МВД используют обработку больших массивов данных с помощью ИИ, сообщила Волк. Это позволяет вычислять расположение сетей, используемых злоумышленниками, и собирать интересующие следствие данные.

МВД расследует ряд уголовных дел по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В ходе дела изъято оборудование, несколько тысяч SIM-карт и документы. Сейчас устанавливаются все соучастники и потерпевшие от действий телефонных мошенников.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. На следующий день он поручил правительству и Банку России разработать единый системный подход к борьбе с преступниками, использующими современные технологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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