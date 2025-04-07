Полиция при помощи ИИ задержала 15 фигурантов дела о телефонном мошенничестве

Организаторы преступлений с помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать россиян, говорится в сообщении. В прошлом месяце стало известно о 28 SIM-боксах и двух SIM-банках, работавших на территории регионов России. Для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, которые были зарегистрированы в европейских городах.