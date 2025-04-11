В 2024 году Россию посетили почти 10 млн иностранных туристов

Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе заявил, что правительство рассмотрит изменения в законодательстве, согласно которым срок пребывания в РФ по единой туристической визе увеличится с 16 до 30 дней, а ее период действия – до четырех месяцев.