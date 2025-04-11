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В 2024 году Россию посетили почти 10 млн иностранных туристов

Ведомости

В 2024 г. внутренний туристический поток в России превысил 90 млн человек, а количество иностранных туристов составило 9,7 млн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале Минэкономразвития на Rutube.

Вице-премьер добавил, что в прошлом году число туристических поездок в Россию составило на 37% больше, чем в 2021 г., и интерес среди иностранцев продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе заявил, что правительство рассмотрит изменения в законодательстве, согласно которым срок пребывания в РФ по единой туристической визе увеличится с 16 до 30 дней, а ее период действия – до четырех месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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