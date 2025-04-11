В 2024 году Россию посетили почти 10 млн иностранных туристов
В 2024 г. внутренний туристический поток в России превысил 90 млн человек, а количество иностранных туристов составило 9,7 млн, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале Минэкономразвития на Rutube.
Вице-премьер добавил, что в прошлом году число туристических поездок в Россию составило на 37% больше, чем в 2021 г., и интерес среди иностранцев продолжает расти.
Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе заявил, что правительство рассмотрит изменения в законодательстве, согласно которым срок пребывания в РФ по единой туристической визе увеличится с 16 до 30 дней, а ее период действия – до четырех месяцев.