Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100 человек

Мощный взрыв в порту в Бендер-Аббасе произошел днем 26 апреля. Изначально сообщалось о десятках пострадавших, к вечеру их число превысило 700 человек. Погибшими были признаны 18 человек. Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что взрыв произошел из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах.