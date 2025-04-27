Число пострадавших при взрыве в иранском порту превысило 1100 человек
В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана пострадали 1139, сообщила представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.
Ситуация в порту находится под контролем, отметила она.
«В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», – написала Мохаджерани в X.
Мощный взрыв в порту в Бендер-Аббасе произошел днем 26 апреля. Изначально сообщалось о десятках пострадавших, к вечеру их число превысило 700 человек. Погибшими были признаны 18 человек. Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что взрыв произошел из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах.
Министр внутренних дел страны Эскандар Момени на следующий день объявил, что возникший на месте взрыва пожар локализован на 80%. Ожидается, что окончательно возгорание локализуют в «ближайшие несколько часов», добавил он. Губернатор Хормозгана объявил трехдневный траур.