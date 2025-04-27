Число погибших при взрыве в порту Ирана достигло 18 человек
В крупнейшем иранском порту Бендер-Аббас в результате взрыва, предположительно вызванного детонацией химических веществ, погибли по меньшей мере 18 человек и более 700 получили ранения. Об этом пишет Reuters.
Представитель иранской организации по управлению кризисными ситуациями Хоссейн Зафари заявил, что взрыв произошел из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах в Шахид-Раджаи. Порт Шахид-Раджаи, расположенный недалеко от стратегического Ормузского пролива, является крупнейшим контейнерным хабом Ирана, через который проходит большая часть грузов страны.
Взрыв случился в тот момент, когда Иран начал третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане, но никакой связи между этими двумя событиями обнаружено не было, отмечает издание.