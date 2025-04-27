Минздрав может разрешить отпуск лекарств через «Почту России»

«Ведомости» писали в июне 2021 г., что Минэкономразвития предложило провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Как следовало из законопроекта, дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических и психотропных лекарств, сильнодействующих препаратов, содержащих более 25% этилового спирта, а также лекарств, которые содержат небольшое количество наркотических или психотропных веществ и их прекурсоров.