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Минздрав может разрешить отпуск лекарств через «Почту России»

Услугу запустят для населенных пунктов без медорганизаций
Ведомости

Министерство здравоохранения России изучает возможность выдачи определенных лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения или аптеки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас мы рассматриваем, в том числе предложение – разрешить отпуск части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», – сказал он.

В феврале РБК писал, что власти готовят проект поправок о праве «Почты России» продавать лекарства в своих отделениях. Уточнялось, что инициатива должна обеспечить возможность присутствия «Почты России» на труднодоступных и малонаселенных территориях России.

«Ведомости» писали в июне 2021 г., что Минэкономразвития предложило провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Как следовало из законопроекта, дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических и психотропных лекарств, сильнодействующих препаратов, содержащих более 25% этилового спирта, а также лекарств, которые содержат небольшое количество наркотических или психотропных веществ и их прекурсоров. 

Первым маркетплейсом, получившем разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарств, стал Ozon в 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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