Минздрав может разрешить отпуск лекарств через «Почту России»Услугу запустят для населенных пунктов без медорганизаций
Министерство здравоохранения России изучает возможность выдачи определенных лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения или аптеки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сейчас мы рассматриваем, в том числе предложение – разрешить отпуск части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации или аптечного пункта», – сказал он.
«Ведомости» писали в июне 2021 г., что Минэкономразвития предложило провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Как следовало из законопроекта, дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических и психотропных лекарств, сильнодействующих препаратов, содержащих более 25% этилового спирта, а также лекарств, которые содержат небольшое количество наркотических или психотропных веществ и их прекурсоров.
Первым маркетплейсом, получившем разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарств, стал Ozon в 2020 г.