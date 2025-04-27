Полиция Ванкувера сообщила о девяти погибших после наезда машины на толпу

По словам очевидцев, водитель «просто нажал на педаль» и врезался в людей. В полиции также заявили, что произошедшее не было терактом. Водителя автомобиля – 30-летнего местного жителя – еще до приезда полицейских удерживали посетители фестиваля, сообщил начальник полиции. Сейчас мужчина находится под стражей.