Полиция Ванкувера сообщила о девяти погибших после наезда машины на толпу
В результате наезда автомобиля на людей в Ванкувере погибли девять человек, сообщает CBC News со ссылкой на полицию. Внедорожник врезался в толпу вечером 26 апреля на фестивале Lapu Lapu Day.
В результате происшествия погибли девять человек, еще несколько получили ранения, сообщили правоохранители. Ранее телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил о восьми жертвах, в числе которых был ребенок.
По словам очевидцев, водитель «просто нажал на педаль» и врезался в людей. В полиции также заявили, что произошедшее не было терактом. Водителя автомобиля – 30-летнего местного жителя – еще до приезда полицейских удерживали посетители фестиваля, сообщил начальник полиции. Сейчас мужчина находится под стражей.
День Лапу-Лапу (Lapu Lapu Day) – государственный праздник, посвященный филиппинскому наследию. Сообщалось, что в числе пострадавших были выходцы с Филиппин. Всего мероприятие посетило до 100 000 человек, писал CBC News.