В Бразилии умерла старейшая жительница Земли
Монахиня Ина Канабарро Лукас, признанная старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней в городе Порту-Алегри штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Информацию подтвердила организация LongeviQuest, специализирующаяся на проверке сведений о людях с рекордной продолжительностью жизни.
После ее смерти титул старейшего человека в мире переходит к Этель Кейтерхэм, жительнице графства Суррей, Англия, которой на данный момент 115 лет и 252 дня. Самой старой жительницей Бразилии стала Изабель Роза Перейра, которой 114 лет.
Канабарро Лукас – вторая по возрасту монахиня в истории после француженки Люсиль Рандон, которая дожила до 118 лет и в 2022 и 2023 гг. была старейшим человеком в мире.