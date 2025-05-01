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В Бразилии умерла старейшая жительница Земли

Ведомости

Монахиня Ина Канабарро Лукас, признанная старейшей жительницей планеты, скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней в городе Порту-Алегри штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Информацию подтвердила организация LongeviQuest, специализирующаяся на проверке сведений о людях с рекордной продолжительностью жизни.

После ее смерти титул старейшего человека в мире переходит к Этель Кейтерхэм, жительнице графства Суррей, Англия, которой на данный момент 115 лет и 252 дня. Самой старой жительницей Бразилии стала Изабель Роза Перейра, которой 114 лет.

Канабарро Лукас – вторая по возрасту монахиня в истории после француженки Люсиль Рандон, которая дожила до 118 лет и в 2022 и 2023 гг. была старейшим человеком в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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