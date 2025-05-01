В Бразилии умерла старейшая жительница Земли

После ее смерти титул старейшего человека в мире переходит к Этель Кейтерхэм, жительнице графства Суррей, Англия, которой на данный момент 115 лет и 252 дня. Самой старой жительницей Бразилии стала Изабель Роза Перейра, которой 114 лет.